Sudan: presidente Kenya propone nuovo tentativo di mediazione nel conflitto

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha proposto un incontro "faccia a faccia" con i due generali in guerra in Sudan, il capo dell'esercito regolare Abdel Fattah al Burhan e il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Come Paese presidente del quartetto che comprende anche Etiopia, Somalia e Sud Sudan, il Kenya "si impegna a incontrare faccia a faccia le due parti per trovare una soluzione duratura", ha detto ai media Ruto, aggiungendo che i leader dei quattro Paesi mediatori si incontreranno nelle prossime settimane per "avviare il processo di un dialogo nazionale inclusivo" in Sudan. La dichiarazione, diffusa dall'ufficio del presidente Ruto, aggiunge che fra due settimane verrà istituito inoltre un corridoio umanitario per consentire la distribuzione degli aiuti. In Sudan infuriano i combattimenti dallo scorso 15 aprile, e nonostante i tentativi di mediazione della comunità internazionale coordinati a Gedda, in Arabia Saudita dai governi di Riad e Washington, la situazione non accenna a sbloccarsi. Il nuovo tentativo di mediazione sposta quindi a livello africano e ancor più regionale gli sforzi di risolvere il conflitto. (Res)