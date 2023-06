Berlusconi: “Politico”, la sua scomparsa rende Meloni ancora più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha avuto la sua prima grande occasione grazie a Silvio Berlusconi e dopo la sua scomparsa potrà trarne ancora una volta dei benefici. È quanto si legge in un editoriale di “Politico”. Berlusconi, d’altronde, ha concesso a Meloni la sua prima grande occasione in politica in prima linea, facendola diventare nel 2008 il più giovane ministro del governo nella storia italiana all'età di 31 anni. “Ora, la morte di Berlusconi ha il potenziale per rafforzare la Meloni. Ci sono poche altre case politiche a disposizione dei parlamentari di Forza Italia, o dei loro elettori, ora che il futuro del partito senza il suo leader fondatore è incerto”, si legge nell’editoriale di “Politico” ed effettivamente già lo scorso anno diversi sostenitori di Forza Italia hanno spostato il loro sostegno a favore di Fratelli d'Italia. Con la Lega, guidata da Matteo Salvini, che va male nei sondaggi e uno spostamento al centro che significherebbe, per Forza Italia, passare all’opposizione, quella di confluire in Fratelli d’Italia per i sostenitori di FI potrebbe essere una scelta naturale. “In seno alla politica europea, Forza Italia fa parte del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe). Il gruppo europeo di Meloni, il Partito dei conservatori e dei riformisti europei (Ecr), potrebbe allearsi con il Ppe alle elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno”, spiega “Politico”, ricordando che lo stesso Berlusconi, nella sua ultima intervista rilasciata la scorsa settimana aveva “dato la sua benedizione a un'alleanza tra il Ppe e l'Ecr”.(Res)