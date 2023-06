Regno Unito: governo accende centrali a carbone per picco domanda dopo ondata di caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha acceso le centrali a carbone per generare elettricità, dopo che l'ondata di caldo che ha travolto il Paese in questi giorni ha portato a un picco della domanda di energia utilizzata per l'aria condizionata e i ventilatori. Le elevate temperature durante il fine settimana hanno anche ridotto la quantità di energia generata dai pannelli solari, troppo caldi per funzionare in modo efficiente. Il governo ha così deciso di accendere, per la prima volta dopo settimane, un'unità della centrale a carbone di Ratcliffe-on-Soar di Uniper nel Nottinghamshire, mentre un'altra centrale a carbone è in standby nel caso fosse necessaria ulteriore energia nei prossimi giorni. (Rel)