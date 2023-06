Spagna: Sanchez, i cittadini hanno il diritto di conoscere i piani economici dei popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani economici del Partito popolare (Pp) non sono un "segreto" e gli spagnoli hanno il diritto di "conoscerli e contrastarli". Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel suo intervento in occasione del 45mo anniversario del quotidiano "Cinco Dias", aggiungendo che "è questo il senso della democrazia. Informazione e confronto, perché la posta in gioco è alta". Il capo dell'esecutivo ha nuovamente sfidato il leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, a tenere veri dibattiti in vista delle elezioni generali del 23 luglio prossimo e a "rispondere subito" se è disposto a farlo, avvertendo che i fondi europei sono "in pericolo" se vince la destra. La posta in gioco, secondo il premier, è la dicotomia "tra progresso e regresso", soprattutto perché "in economia sbagliare è doppiamente punito e il tempo necessario per tornare sui nostri passi è spesso un ritardo di decenni". Sanchez ha ricordato che tutte le misure e le politiche attuate dal governo negli ultimi mesi sono state concordate con la Commissione europea e incorporano alcune delle raccomandazioni provenienti da Bruxelles. Pertanto, la loro eliminazione comporterebbe una "perdita sociale e politica"", ma anche di bilancio, "con chiare conseguenze" sotto forma di procedure sanzionatorie e paralisi degli esborsi che danno forma al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il capo dell'esecutivo ha evidenziato che in Europa ci sono altri Paesi "con governi estremamente inclinati a destra" che stanno già soffrendo questa situazione, pagando "un tributo enorme in termini di costi reputazionali" (Spm)