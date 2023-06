© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area della raffineria di petrolio russa di Krasnodar è divampato oggi un incendio. Come ha riferito il centro operativo della regione di Kuban, l'incidente è stato causato da un guasto tecnico. "Si è verificato un guasto tecnico del dispositivo per la combustione del gas", ha affermato l'organismo, secondo cui l'incendio, che è già stato domato, non ha provocato feriti. (Rum)