Energia: ministero Egitto, nessun ritardo nel progetto della centrale nucleare di Dabaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fasi esecutive del progetto della centrale nucleare da 4.800 megawatt nella località costiera di Dabaa, in Egitto, stanno procedendo “secondo il programma stabilito in collaborazione con la parte russa senza alcun ritardo”. Lo ha dichiarato ieri il ministro dell'Elettricità e delle energie da fonti rinnovabili, Mohamed Shaker, aggiungendo che il progetto dovrebbe essere completato nel periodo dal 2028 al 2031. Il ministro ha affermato che il settore elettrico ha assistito negli ultimi nove anni a un boom senza precedenti con il forte sostegno del presidente Abdel Fattah al Sisi, con l’aggiunta di 29 mila megawatt alla rete elettrica nazionale che, ad oggi, vanta una capacità installata di 65 mila megawatt. Shaker ha aggiunto che ci sono altri sei progetti di energia da fonti rinnovabili in corso di realizzazione con investimenti esteri diretti del valore di 4,4 miliardi di dollari per generare altri 2.500 megawatt. Il ministro ha spiegato che la capacità totale installata di energia “verde” raggiungerà circa 10 mila megawatt entro il 2025. (segue) (Cae)