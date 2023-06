Energia: ministero Egitto, nessun ritardo nel progetto della centrale nucleare di Dabaa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto nucleare della centrale di Dabaa è situato sulla costa mediterranea a circa 320 a nordovest del Cairo è la sua costruzione è frutto di un contratto firmato tra Egitto e Russia nel dicembre del 2017, con costi di costruzione stimati di 28,75 miliardi di dollari. La Russia finanzierà l'85 per cento del costo con un prestito di 25 miliardi di dollari, mentre l'Egitto fornirà il restante 15 per cento. Il prestito russo verrà rimborsato in 22 anni, con un interesse annuo del 3 per cento. Una volta completata la centrale sarà composta da quattro reattori Vver-1200 gli stessi che compongono le centrali di San Pietroburgo, Novovoronezh in Russia e quella di Ostrovets in Bielorussia. Il contratto firmato con Rosatom prevede non solo la costruzione della centrale ma anche la fornitura del combustibile nucleare per l’intero ciclo di vita dell’impianto. Rosatom sarà inoltre incaricata di formare i quadri egiziani e curerà la manutenzione dell’impianto per dieci anni dalla sua entrata in funzione. (Cae)