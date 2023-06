Taranto: traffico illecito di rifiuti, cinque arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di oggi, nelle province di Taranto, Brindisi, Matera e Bari, i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela ambientale e la transizione ecologica di Napoli e della sezione di polizia giudiziaria di Taranto hanno dato esecuzione a cinque provvedimenti cautelari personali degli arresti domiciliari ed ulteriori 20 provvedimenti tra reali e patrimoniali, emessi dall’ufficio gip presso il tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di associazione per delinquere ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti speciali e discarica abusiva. L’indagine, iniziata nel luglio 2019, riguarda lo smaltimento di rifiuti pericolosi costituiti da ritagli e cascami di lavorazioni della pelle, abbandonati in diversi terreni del territorio. Le attività investigative hanno permesso di ipotizzare che si trattasse di rifiuti prodotti da aziende operanti nella produzione di divani nelle aree industriali di Matera, Altamura e Gravina di Puglia. (segue) (Rin)