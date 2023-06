Germania: ministro Finanze Lindner non vuole esentare Difesa da piano di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, non intende esentare il dicastero della Difesa dal piano di austerità che accompagna l'elaborazione della proposta di bilancio per il 2024. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente del governo federale ha dichiarato che la Germania deve “certamente migliorare” le proprie “capacità di sicurezza in Europa”. Allo stesso tempo, il presidente del Partito liberlademocratco ha sottolineato: “Tuttavia, non sono ancora convinto che esenzioni dalle regole di bilancio siano necessarie per la spesa per la difesa”. Lindner ha quindi ricordato che il Patto di stabilità e crescita dell'Ue impone agli Stati membri di rispettare limiti massimi di debito e deficit. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, le spese militari non dovrebbero essere sottratte a tali parametri perché, “per i mercati di capitali, il debito è debito e quello eccessivo porta all'instabilità”. (Geb)