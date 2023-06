G20: riunione Sviluppo, impegno ad accelerare progressi verso obiettivi Agenda 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri dello Sviluppo del G20, ospitata a Varanasi, nell’Uttar Pradesh, si è conclusa con un documento finale con la sintesi della presidenza indiana. Come è avvenuto nelle precedenti ministeriali Finanze ed Esteri, non c’è stata unanimità sulla parte riguardante la guerra in Ucraina. La Russia si è dissociata dai due punti del documento (10 e 11) dedicati al conflitto. La Cina ha affermato che non avrebbe dovuto essere incluso alcun riferimento alla crisi ucraina. D’altra parte, proprio la guerra è la principale di quelle “crisi e sfide multidimensionali senza precedenti” che caratterizzano questo momento, come viene sottolineato all’inizio del documento, in cui si riconosce che tali crisi e sfide stanno avendo un impatto planetario e hanno “invertito anni di progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sono stati adottati all’unanimità il Piano d’azione 2023 per accelerare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e i Principi di alto livello sugli stili di vita per lo sviluppo sostenibile. Tali documenti saranno sottoposti all’esame dei leader per essere allegati alla dichiarazione del vertice che si terrà a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. (segue) (Inn)