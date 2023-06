G20: riunione Sviluppo, impegno ad accelerare progressi verso obiettivi Agenda 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, le parti hanno ribadito l’impegno per l’Agenda, nella sua “universalità, indivisibilità e natura integrata”, portando avanti “azioni collettive esistenti e nuove” per la sostenibilità, nelle sue tre dimensioni: “economica, sociale e ambientale”. In questo contesto le parti si sono impegnate ad aumentare gli sforzi per la gestione sostenibile delle risorse e la promozione di modelli di consumo e produzione sostenibile; per la parità di genere e per la riduzione del divario digitale. Nel documento finale viene sollecitato il rafforzamento della cooperazione internazionale, viene auspicata la riforma delle banche multilaterali di sviluppo e viene evidenziata la necessità di una maggiore collaborazione a tutti i livelli, dai partenariati pubblico-privati a quelli internazionali. (segue) (Inn)