G20: riunione Sviluppo, impegno ad accelerare progressi verso obiettivi Agenda 2030 (3)

- “La guerra in Ucraina ha avuto un ulteriore impatto negativo sull’economia globale. C’è stata una discussione sulla questione. Abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali espresse in altre sedi (…) La maggior parte dei membri ha condannato fermamente la guerra in Ucraina (…) Ci sono stati altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Riconoscendo che il G20 non è il forum per risolvere i problemi di sicurezza, riconosciamo che i problemi di sicurezza possono avere conseguenze significative per l’economia globale”, si legge nella parte del documento non condivisa. “È essenziale sostenere il diritto internazionale e il sistema multilaterale che tutela la pace e la stabilità. Ciò include la difesa di tutti gli scopi e i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite (…) L’uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile”, prosegue il testo non approvato da tutti i partecipanti, concludendo con l’esortazione “L’era di oggi non deve essere di guerra”, parole del primo ministro dell’India, Narendra Modi. (segue) (Inn)