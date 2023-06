G20: riunione Sviluppo, impegno ad accelerare progressi verso obiettivi Agenda 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha inviato alla riunione un videomessaggio, incentrato sullo sviluppo del Sud del mondo, cui l’India intende dare voce. “I Paesi del Sud del mondo sono stati gravemente colpiti dalle interruzioni create dalla pandemia globale di Covid. E le crisi di cibo, carburante e fertilizzanti a causa delle tensioni geopolitiche hanno sferrato un altro colpo”, ha esordito il leader, sottolineando l’impatto delle decisioni che verranno prese “per l’umanità nel suo complesso” ed esortando a “non lasciare che gli Obiettivi di sviluppo sostenibile restino indietro” e a riformare le istituzioni finanziarie multilaterali. Modi si è poi soffermato sulla necessità di democratizzare la tecnologia perché c’è un “crescente divario di dati” e “i dati di alta qualità sono fondamentali per un processo decisionale significativo”. Infine, ha sollecitato “un contributo significativo all’azione per il clima” e per la parità di genere e l’emancipazione delle donne. (segue) (Inn)