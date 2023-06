Libia: riesumati due corpi non identificati da un cimitero a Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due corpi non identificati sono stati riesumati dal cimitero di Al Fataeh nella città di Derna, nel nord-est della Libia. Lo ha riferito l'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse sulla sua pagina Facebook, specificando che una squadra specializzata nel prelievo di campioni si è recata a Derna sulla base di una richiesta del procuratore generale di Bengasi. Gli esperti forensi hanno recuperato due corpi non identificati, prelevandone dei campioni per effettuare l'analisi del Dna.(Lit)