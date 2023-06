Libia: vicepresidente Kuni riceve ambasciatore del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di presidenza della Libia, Moussa al Kuni, ha discusso con l'ambasciatore del Qatar in Libia, Khaled al Dosari, degli ultimi sviluppi della situazione nel Paese nordafricano. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell’istituzione tripartita titolare della funzione di “capo dello Stato” in Libia. L'ambasciatore del Qatar ha ribadito "il continuo sostegno” di Doha “agli sforzi del Consiglio di presidenza, che mira a completare il dossier di riconciliazione nazionale e raggiungere la stabilità in Libia". Le parti hanno discusso degli sforzi arabi e internazionali per porre fine alla crisi politica, del dossier elettorale, della riconciliazione nazionale e dei passi compiuti in tal senso. Da parte sua, Al Kuni ha elogiato "il ruolo centrale" del Qatar nel suo sostegno agli sforzi del Consiglio presidenziale per svolgere il processo elettorale a cui aspira il popolo libico e per completare il progetto di riconciliazione nazionale che ha raggiunto ormai una “fase avanzate”.(Lit)