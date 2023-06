Imprese: "Wall Street Journal", Ue potrebbe ordinare cessione attività pubblicitarie di Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità per la concorrenza dell'Unione europea stanno valutando di ordinare a Google la cessione delle sue attività di tecnologia pubblicitaria nell'ambito di una nuova procedura antitrust. Lo riferiscono fonti anonime citate dal quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui le autorità di entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico sono interessate a ridurre la presa del gigante del web sulle inserzioni digitali. La Commissione europea potrebbe presentare già domani una formale denuncia antitrust contro Google, accusando la compagnia di abusare del suo ruolo di mediatore, fornitore e distributore delle inserzioni pubblicitarie su app e siti web di terzi. Proprio nell'ambito di questa procedura, l'Ue potrebbe ordinare a Google di cadere parte delle sue attività nel comparto dell'"Ad-tech", nel caso la procedura stabilisse che non esiste altra misura possibile da parte di Google per ovviare alla sua posizione di monopolio nel settore. Il "Wall Street Journal" sottolinea comunque che le indagini antitrust di grande rilievo possono richiedere un anno o più, e che nessuna decisione verrebbe assunta da parte dei regolatori europei prima del completamento dell'indagine. (Was)