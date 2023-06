Ucraina: "Cnn", perso nell'offensiva il 15% dei corazzati Bradley forniti dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze Ucraine hanno perso almeno 16 veicoli corazzati per la fanteria Bradley durante i primi giorni dell'offensiva contro le linee russe nella regione di Donetsk, pari a circa il 15 per cento dei mezzi di quel tipo forniti a Kiev dagli Stati Uniti. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn" sulla base dell'analisi delle perdite documentate dal sito web di intelligence aperta Oryx. La "Cnn" ricorda che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina 106 veicoli corazzati Bradley, mezzi sviluppati per trasportare sul campo di battaglia squadre di fanteria completamente equipaggiate da 10 uomini e per fornire fuoco di copertura anche contro carri armati. L'Ucraina ha ricevuto i primi Bradley dagli Stati Uniti lo scorso gennaio, e già allora il Pentagono aveva anticipato che il mezzo avrebbe assunto un ruolo di primo piano nell'offensiva primaverile contro le forze russe. La scorsa settimana l'esercito ucraino ha subito perdite ingenti nel tentativo di sfondare le linee difensive russe a Donetsk, ma negli ultimi giorni ha conseguito risultati più incoraggianti lungo il fronte a Zaporizhzhia, riconquistando alcuni villaggi dove le forze russe avevano collocato le loro posizioni avanzate. (Was)