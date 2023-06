Usa-Costarica: migrazioni, al via iniziativa semestrale per la mobilità sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Costarica hanno ribadito l'impegno a cooperare per far fronte alla "sfida emisferica" posta dalla migrazione irregolare, in occasione del primo anniversario della Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due Paesi hanno avviato questa settimana una "iniziativa esplorativa" semestrale tesa a facilitare la "mobilità sicura" e predisporre corridoi legali per l'ingresso negli Stati Uniti. La nota precisa che nei primi due mesi di attuazione del progetto, soggetti aventi diritto verranno contattati per valutare i loro profili presso un ufficio di "Movilidad Segura" ("Mobilità sicura") allestito a Costarica. I due Paesi hanno ribadito anche l'impegno a collaborare con tutti i Paesi di passaggio per agevolare l'integrazione dei migranti e la gestione umana del fenomeno migratorio. (Was)