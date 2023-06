Arabia Saudita-Kuwait: incontro ministri Esteri a Riad, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, ha incontrato l’omologo dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ieri, a Riad, a margine del secondo giorno della riunione ministeriale tra i Paesi della Lega araba e gli Stati del Pacifico. Lo hanno riferito le agenzie stampa saudita “Spa” e kuwaitiana “Kuna”. Durante l’incontro, i due capi della diplomazia hanno discusso delle relazioni “fraterne” e storiche tra Kuwait e Arabia Saudita e dei modi per rafforzarle in diversi settori, in base ai principi di cooperazione e di azione congiunta. Bin Farhan e Al Sabah, inoltre, hanno affrontato diverse questioni di interesse comune, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Secondo “Spa”, ai colloqui ha preso parte anche il direttore generale del gabinetto del ministro degli Esteri, Abdulrahman al Daoud. (Res)