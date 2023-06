Usa: delegazione Opac in visita fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ospitano da ieri a domani, 14 giugno, una delegazione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) guidata dal presidente del consiglio esecutivo, l'ambasciatore romeno Lucian Fatu, e dal direttore generale Fermando Arias. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Washington fornirà nel corso della visita un aggiornamento in merito allo smaltimento delle scorte di armi chimiche degli Stati Uniti. La delegazione visiterà inoltre lo stabilimento pilota per la distruzione degli agenti chimici a Richmond, nel Kentucky. (Was)