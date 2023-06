Usa-India: Blinken interviene a evento del consiglio imprenditoriale bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami indo-statunitensi si sono stretti in modo significativo negli ultimi anni e l’imminente visita negli Stati Uniti del premier dell’India, Narendra Modi, offrirà l’opportunità di stringerli ulteriormente. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri indiano, Subrahmayam Jaishankar, nella conferenza stampa tenuta la scorsa settimana per illustrare nove anni di politica estera del governo Modi. Il ministro ha espresso soddisfazione per i progressi nelle relazioni bilaterali: “L’India e gli Stati Uniti hanno fatto davvero molta strada e ci sono molte, molte ragioni per questo. Ogni ragione è una ragione solida in sé”, ha detto, citando tra i vari fattori “la crescita della comunità”, la tecnologia, il commercio, la convergenza politica e gli interessi strategici. Jaishankar ha ricordato anche la cooperazione in formati come il Quad (Dialogo quadrilaterale di sicurezza, con Giappone e Australia) e l’I2-U2 (con Israele ed Emirati Arabi Uniti). Il capo della diplomazia indiana ha così sintetizzato il punto di vista di Nuova Delhi riguardo al rapporto con Washington: “Sappiamo tutti quali sono gli interessi dei nostri Paesi, quali sono le loro relazioni con altri Paesi. Io tengo conto di tutto ciò. Ora, poiché gli Stati Uniti hanno qualche tensione, contraddizione o problema con qualche altro Paese, perché dovrei lasciar andare il mio interesse? Sto costruendo relazioni americane nel mio interesse. Se hanno un problema con qualcun altro, hanno un problema. In effetti, chissà, forse a volte il problema può anche aiutarmi a far avanzare il mio interesse”. (segue) (Was)