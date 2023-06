Emirati-India: ministro di Stato, partenariato globale ha dato slancio al commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato economico globale tra India ed Emirati Arabi Uniti, entrato in vigore nel maggio 2022, ha contribuito notevolmente a dare slancio agli scambi commerciali non petroliferi tra i due Paesi, che potrebbero raggiungere il valore di 100 miliardi di dollari entro il 2030. lo ha dichiarato il ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, ieri, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Al Zeyoudi, infatti, alla guida di una delegazione di funzionari e dirigenti di imprese, si trovava ieri a Nuova Delhi per la prima riunione annuale del comitato misto per l’accordo sul partenariato economico globale. Secondo il ministro di Stato emiratino, non si tratta solo di un accordo commerciale, ma di una “piattaforma di crescita congiunta e di cooperazione costruttiva per aumentare l’importanza strategica delle economie dei due Paesi, sviluppare il flusso di investimenti e offrire opportunità alle imprese” per promuovere lo sviluppo del settore privato, soprattutto nei settori non petroliferi. Al Zeyoudi, durante la sua visita, ha incontrato il ministro del Commercio e dell’Industria dell’India, Piyush Goyal, con il quale ha passato in rassegna i risultati ottenuti durante il primo anno dall’entrata in vigore dell’accordo. Contestualmente, un altro ministro di Stato emiratino, Ahmed al Sayegh, ha partecipato alla riunione dei ministri dello Sviluppo dei Paesi del G20, tenutasi ieri a Varanase. L’obiettivo principale del vertice è stato promuovere il multilateralismo e la cooperazione per raggiungere gli obiettivi stabiliti in tema di sviluppo sostenibile. Al Sayegh, inoltre, ha sottolineato l’importanza di includere nella transizione i Paesi in via di sviluppo e gli Stati meno sviluppati, coinvolgendone i responsabili politici nelle riunioni e nelle organizzazioni sovranazionali, tanto a livello regionale, quanto a livello globale. (Res)