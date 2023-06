Emirati: incontro tra ministro degli Esteri e ministro dell’Economia del Giappone a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha incontrato ieri il ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone, Yasutoshi Nishimura, a Tokyo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale al centro delle discussioni ci sono stati il partenariato strategico e la cooperazione crescente tra i due Paesi, soprattutto in tema di sviluppo sostenibile. I due ministri, inoltre, hanno passato in rassegna le promettenti opportunità offerte dalla cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, tanto più che sia il Giappone, sia gli Emirati puntano sulla diversificazione economica come cardine della crescita sostenibile. Del resto, la cooperazione tra Tokyo e Abu Dhabi riguarda anche il settore energetico e l’impegno per arginare l’impatto del cambiamento climatico. Ai colloqui hanno preso parte, per gli Emirati, il vice ministro degli Affari economici e commerciali, Saeed Mubarak al Hajri, il vice ministro degli Esteri con delega al progresso scientifico e tecnologico, Omran Sharaf, la vie ministra degli Esteri con delega alla sanità, Maha Barakat, e l’ambasciatore emiratino in Giappone, Shehab Ahmed al Fahim. (Res)