Usa: ammiraglio propone la conduzione di vaste esercitazioni congiunte nell'Artide

- L'ammiraglio Mike Gilday, comandante delle operazioni navali della Marina militare degli Stati Uniti, ha proposto di condurre periodicamente una vasta esercitazione congiunta nell'Oceano artico, per assicurare che gli Stati Uniti e i loro alleati e partner possano proiettare efficacemente la loro potenza in quella regione che si prospetta strategica a seguito dei cambiamenti climatici. "Le rotte commerciali tra Asia ed Europa cambieranno fondamentalmente nell'arco della nostra vita per effetto dell'erosione della calotta polare, e dunque l'Artide diventa ora una nuova area di competizione cui dobbiamo pensare in maniera più approfondita", ha affermato l'ammiraglio durante un incontro organizzato a Washington dal think tank Brookings Institution. Gilday ha caldeggiato l'organizzazione di esercitazioni periodiche parallele alla manovra Rim of the Pacific (Rimpac), la più vasta esercitazione marittima internazionale, che si tiene a cadenza biennale nel Pacifico. L'esercitazione Rimpac, "che coinvolge 30 marine militari e decine di migliaia di marinai", è divenuta "una impresa di catastrofico successo per le marine" che vi prendono parte", ha detto Gilday. (segue) (Was)