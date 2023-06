Usa: ammiraglio propone la conduzione di vaste esercitazioni congiunte nell'Artide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'edizione della manovra Rimpac dello scorso anno hanno preso parte 26 Paesi, con un totale di 38 navi da guerra, tre sottomarini, più di 30 sistemi senza equipaggio, circa 170 aeromobili e più di 25mila militari. "Potremmo fare altrettanto nell'Artide", ha affermato l'ufficiale, sottolineando come la Russia lavori già da tempo al consolidamento della propria posizione nella regione. La scorsa settimana, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha illustrato un piano per l'investimento di 2mila miliardi di rubli (24,6 miliardi di dollari) nello sviluppo delle rotte marittime del Mare del Nord nell'arco dei prossimi 13 anni. Circa un terzo dell'investimento complessivo dovrebbe giungere dal bilancio federale della Russia, che pianifica tra le altre cose la produzione di più di 50 rompighiaccio, l'immissione in orbita di una costellazione di satelliti e la realizzazione di porti, terminali e centri di soccorso, il tutto con la probabile partecipazione finanziaria della Cina. (Was)