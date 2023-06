Medio Oriente: premier Autorità palestinese, preoccupazione per piano divisione di Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha espresso preoccupazione in merito al piano per la divisione “spaziale e temporale” della moschea Al Aqsa, a Gerusalemme, annunciato dal deputato israeliano del partito Likud, Amit Halevi. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, la bozza per la divisione di Al Aqsa dovrebbe essere discussa dal Parlamento di Israele (Knesset) nei prossimi giorni, ma l’Anp ha chiesto il sostegno di Turchia, Egitto, Malesia e Indonesia contro una sua eventuale approvazione. Se il piano dovesse diventare legge, ha spiegato Shtayyeh, causerebbe “profonda rabbia” tra la popolazione palestinese, i cui esiti non sarebbero prevedibili, dato il “carattere sacro e il valore religioso” che ha la moschea Al Aqsa per tutto il mondo arabo e musulmano in generale. Il premier dell’Anp, pertanto, ha chiesto alla comunità internazionale e alle organizzazioni sovranazionali arabe e islamiche un “intervento che vada oltre le parole” e l’imposizione di sanzioni ai danni dello Stato di Israele, nel caso in cui il piano di divisione di Al Aqsa dovesse passare alla Knesset. Il piano proposto da Halevi durante un’intervista con la stampa locale, infatti, prevede di lasciare ai musulmani solo il 30 per cento dell’intero complesso, rendendo la parte restante accessibile ai soli fedeli di religione ebraica. (Res)