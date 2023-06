Ucraina: attacco russo contro Kryvyi Rih, almeno tre vittime e 25 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco notturno russo ha preso di mira un condominio a Kryvyi Rih, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. L'attacco, secondo quanto riferiscono canali Telegram ucraini, ha causato tre vittime, mentre 25 sono rimaste ferite e, di queste, 19 sono state ricoverate in ospedale. L'attacco ha fatto divampare un incendio in particolar al primo e quinto piano dell'edificio. L'attacco ha colpito anche la sede di un'azienda privata al cui interno erano presenti almeno tre persone che sono state ricoverate in ospedale, ma i soccorritori accorsi sul posto stanno lavorando per estrarre altre persone sotto le macerie. Gli effetti dell'attacco hanno provocato il danneggiamento di un altro edificio e quattro feriti, oltre a un'impresa automobilistica in cui, secondo quanto riferito, sarebbero stati danneggiati diversi mezzi presenti all'interno ma senza provocare vittime o feriti. (Kiu)