Berlusconi: Renzi, grande innovatore anche in politica, non sono il suo erede

- "Berlusconi ha scelto consapevolmente di non avere un erede. Non ha mai considerato l'ipotesi di una successione a sé stesso. E aveva ragione, una personalità come la sua, eccezionale nel senso letterale del termine, non può essere sostituita". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta in una intervista a "Repubblica", la morte del Cavaliere. Ma gli elettori di Berlusconi, prima o poi, si guarderanno intorno: "Ci sarà sempre chi voterà per meno tasse e più garantismo, ma non ci punto e comunque sarebbe irrispettoso parlarne ora. Anche chi, come me, non l'ha mai votato deve riconoscere che era una figura totalmente fuori dagli schemi. Ha creato da zero un partito, un modello televisivo, un modello edilizio, un modello sportivo. Possono piacere o no, ma senza dubbio è stato un gigantesco innovatore". A Renzi piacciono: "Alcuni sì, altri meno. Si può non avere una memoria condivisa su Berlusconi, negare che abbia cambiato la storia d'Italia mi pare più difficile. Quando voleva diventare presidente della Repubblica in tanti, me compreso, gli dissero di lasciar perdere, che era impossibile. In quei giorni un suo amico molto stretto mi fece capire perché non avrebbe rinunciato: 'Gli hanno già detto che era impossibile anche prima di Milano 2, delle tv, del Milan e di Forza Italia'". (segue) (Res)