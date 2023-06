Berlusconi: Renzi, grande innovatore anche in politica, non sono il suo erede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Nel 2009 Berlusconi invitò Renzi ad Arcore quando era ancora solo il sindaco di Firenze. Fu un incontro che creò grandi polemiche, nel Pd e non solo, anche perché si venne a sapere solo a giochi fatti. "Il motivo ufficiale della visita era che io volevo l'introduzione della tassa di scopo, concessa a Roma, anche per Firenze. Ma è vero che si parlo un po' di tutto, pure di Max Allegri allenatore del Milan. Fu un incontro piacevole. A un certo punto Berlusconi mi chiese (qui Renzi ne imita la voce): 'Ma lei ha capito perché i comunisti mi odiano così tanto?'. Comunque, alla fine, portai a casa 20 milioni per la mia città". Insieme al sospetto di avere stretto un accordo sottobanco con il capo della coalizione avversaria della sinistra: "Sciocchezze. Ma è vero che ho sempre avuto un rapporto molto umano e cordiale con lui. "Siamo stati avversari ma non l'ho mai odiato e ne sono orgoglioso. A me, a differenza che a Letta e Gentiloni, il Cavaliere non ha mai votato la fiducia. Che non ci fosse nulla sotto è dimostrato dal fatto che mi ha stroncato la carriera, quando si sfilò dal Patto del Nazareno e di fatto mi mandò al referendum". Il Patto del Nazareno sulle riforme e forse su altro: "Era tutto molto trasparente, a me servivano i suoi voti, a lui serviva la legittimazione della maggioranza. Sul nome di Mattarella per il Colle saltò tutto". Quanto alla premier Meloni, ora ha "uno spazio più grande al centro da conquistare e mi stupirei se non provasse a occuparlo", ha concluso Renzi. (Res)