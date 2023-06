Berlusconi: Tremonti, trasformò l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "La grandezza dell'uomo è doppia. È su più piani". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Giulio Tremonti, oggi presidente della commissione Esteri della Camera per Fratelli d'Italia, che è sempre stato l'uomo dei conti pubblici di Silvio Berlusconi. Vicepremier, una volta ministro delle Finanze e tre volte alla guida del ministero unificato all'Economia e alle Finanze (Mef), Tremonti è colui che non esitava a richiamare Berlusconi al rigore quando quest'ultimo, da presidente del Consiglio, rischiava di farsi prendere la mano. E' uno dei pochi che ne aveva il coraggio: "Non tutti hanno la consapevolezza di quanto Silvio Berlusconi abbia cambiato l'Italia in profondità. L'Italia, attenzione: non soltanto la televisione italiana". "Sto parlando - spiega l'ex ministro - del fatto che fosse commerciale. Fino alle televisioni di Berlusconi, gli italiani compravano quello che vedevano nelle vetrine dei negozi. Altra possibilità non c'era. Con le televisioni commerciali, le merci, i beni hanno cominciato a vederli sullo schermo". E questo "ha cambiato tutto davvero. Dato l'impatto che la televisione aveva sul pubblico, per la media industria è stato un impulso formidabile. Da questo punto di vista, ha cambiato l'Italia. Non è soltanto il fatto di aver creato un grande gruppo, ma è l'aver dato un contributo decisivo a tutta l'economia italiana". E il lato politico; "È il lato più noto, quello che si è sviluppato fino alla fine. C'è solo, sempre, da ricordare chi ha segnato un'interruzione di questa storia". (segue) (Res)