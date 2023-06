Usa-Cina: Washington annuncia nuove restrizioni per ostacolare l'addestramento dei piloti cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l'aggiunta di 43 entità alla lista di controllo delle esportazioni di Washington, per ostacolare l'addestramento al volo e al combattimento dei piloti militari cinesi. Tra le entità oggetto delle restrizioni figura Frontier Services Group Ltd, una società del settore dell'aviazione che fornisce servizi di addestramento a piloti militari cinesi e conduce altre attività che "minacciano la sicurezza nazionale Usa". Le autorità statunitensi hanno imposto restrizioni anche alla scuola di volo sudafricana Test Flying Academy, che avrebbe reclutato ex piloti delle forze aeree britanniche come addestratori per i piloti cinesi. (Was)