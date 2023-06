Siria: 22 militari Usa feriti in un incidente in elicottero nel nord-est, aperta inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale statunitense in Siria (Centcom) ha aperto un’inchiesta sull’incidente in elicottero nel quale, domenica scorsa, sono rimasti feriti 22 militari Usa. Come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, ieri il comando Usa aveva già precisato, in un comunicato stampa diffuso via Twitter, che non erano stati segnalati attacchi contro il velivolo e che le cause dell’incidente erano oggetto di indagini. Intanto, dieci dei 22 feriti, a causa delle loro gravi condizioni, erano stati trasferiti in strutture attrezzate per cure di dimensioni maggiori. Vale la pena ricordare che Washington ha circa 900 militari di stanza in basi e postazioni nel nord-est della Siria, a guida della coalizione internazionale contro l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is). Nel quadro delle attività della coalizione, inoltre, i militari Usa sostengono le Forze democratiche siriane (Fds), a maggioranza curda, e sono stati spesso oggetto di attacchi da parte di gruppi armati, per lo più di matrice islamica radicale. (Res)