Imprese: Standard Ethics conferma rating "EE+" di A2A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il corporate Standard Ethics Rating (Ser) "EE+" a A2A. Il primo corporate Serassegnato alla società, come riferisce una nota, risale al 2013. A2A è una costituente dello Se Italian Index e dello Se European Multi-Utilities Index. A2A opera nella generazione, vendita e distribuzione di energia, nella vendita e nella distribuzione di gas, nel teleriscaldamento, nel ciclo dei rifiuti, nella mobilità elettrica e nei servizi smart per le città, nell'illuminazione pubblica e nel servizio idrico integrato. La rendicontazione Esg (Environmental, Social e Governance) è allineata alle migliori pratiche a livello internazionale. La società affronta le tematiche di Sostenibilità attraverso l'adozione di nuove policy aziendali, in linea con le evoluzioni in sede Onu, Ocse e Ue, ed il costante aggiornamento delle procedure già in vigore. Il Piano Industriale al 2030 - anche alla luce del contesto macroeconomico che ne ha comportato l'aggiornamento - ha confermato gli obiettivi di decarbonizzazione, economia circolare e transizione energetica quali capisaldi della strategia aziendale, in linea con i framework nazionali e comunitari. L'impegno della Società verso tematiche quali diversità, inclusione e coinvolgimento degli stakeholder sono molteplici (Com)