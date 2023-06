Ucraina: governatore di Kharkiv, ultimi attacchi russi hanno causato due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti russi effettuati nelle ultime 24 ore nella regione di Kharkiv hanno provocato il ferimento di persone. Secondo quanto riferito dal governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synehubov, sono stati colpiti i distretti di Kupjansk, Chuhuiv e Bohoduchiv. In particolare, come ha precisato Synehubov su Telegram, a Kupjansk l'attacco russo ha danneggiato almeno nove edifici residenziali, un gasdotto e un negozio. Una donna di 44 anni e un uomo di 33 anni sono stati ricoverati in ospedale. A Kharkiv l'attacco di un drone ha danneggiato un edificio e un'auto. (Kiu)