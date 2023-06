Qatar-Kuwait: videoconferenza su strategia congiunta in materia di sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica del Qatar, Abdulrahman bin Ali al Farahid al Maliki, ha tenuto ieri una videoconferenza con il direttore del Centro per la sicurezza informatica del Kuwait, Mohammed Abdulaziz Bu Erki, per discutere dell’elaborazione di una strategia congiunta in materia. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “The Peninsula”, secondo il quale ai colloqui hanno preso parte squadre di esperti del settore dei due Paesi. Qatar e Kuwait, infatti, hanno recentemente messo a punto un quadro per la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza informatica, settore di importanza crescente per le economie di entrambi i Paesi. (Res)