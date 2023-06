Giappone: governo verso proroga rincari fiscali per finanziamento Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando di posticipare gli aumenti della pressione fiscale studiati per finanziarie almeno in parte il forte aumento del bilancio della Difesa decretato dalle nuove politiche di sicurezza nazionale approvate alla fine dello scorso anno. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'aumento della tassazione, originariamente previsto a partire dal prossimo anno fiscale, potrebbe invece scattare nel 2025 o persino più tardi. Il Giappone intende formalizzare i piani di copertura della spesa per la Difesa nella bozza di politica economica e fiscale che l'esecutivo dovrebbe approvare alla fine di questa settimana. Per compensare l'aumento della spesa il governo farà inizialmente ricorso a misure non fiscali, incluso un aumento delle emissioni obbligazionarie. Il governo guidato dal primo ministro Fumio Kishida ha deciso alla fine dello scorso anno di destinare alla Difesa un totale di 43mila miliardi di yen (309 miliardi di dollari) nei cinque anni fino alla fine dell'anno fiscale 2027. (Git)