Giappone: Tokyo partecipa all'esercitazione aerea Air Defender della Nato in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione coprirà tutte le funzioni delle forze aeree dell'Alleanza Atlantica necessarie alla pianificazione e l'esecuzione di operazioni aeree. Nella giornata addestramento in Lituania, a cui "Nova" ha assistito, sono stati dispiegati due C-130 Hercules, quattro F-15C e due F-16C dell'Aeronautica americana, due Tornado e due Eurofighter dalla Germania e due F-16CG dell'Aeronautica polacca. "Non posso sottostimare quanto siano importanti questo tipo di esercitazioni. Ognuno di noi impara molto nel corso di questi momenti. Le relazioni e l'esperienza che costruisci con le esercitazioni congiunte sono quello che aiuta davvero, nel lungo periodo, a schierarci e impegnarci insieme nelle possibili future missioni", ha detto a "Nova" uno dei piloti impegnati nell'esercitazione. "La più grande sfida di oggi è stata quella di mettere insieme così tanti velivoli e schierarli insieme in Europa, in quella che è la più grande esercitazione nel suo genere della Nato", ha confermato in un punto stampa un pilota statunitense. "L'esercitazione di oggi ha riguardato soprattutto la costruzione di relazioni fra le forze impiegate. Ho piena fiducia nell'abilità dei partner Nato di schierare le sue forze in ogni area dell'Alleanza", ha aggiunto. (Git)