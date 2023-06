Arabia Saudita-Cina: cooperazione per la tutela dell’ambiente e delle risorse minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha dato il via alle operazioni relative al progetto di prospezione geologica del territorio del Regno, in particolare dello scudo arabo-nubiano, lungo le sponde del Mar Rosso. Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Industria e delle Risorse minerarie dell’Arabia Saudita, Osama al Zamil, come ha riferito ieri il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. La realizzazione del progetto è curata in modo congiunto dal ministero dell’Industria saudita e dal Servizio geologico cinese, con l’obiettivo di individuare le risorse naturali e minerarie nel territorio del Paese del Golfo. Riad e Pechino hanno dato congiuntamente il via alle operazioni a margine della decima sessione della conferenza sul commercio tra Cina e Paesi arabi, ospitata dall’Arabia Saudita. Al Zamil ha ricordato che le risorse minerarie costituiscono il terzo pilastro dell’industria saudita, dopo gli idrocarburi e il petrolchimico. Per questo, negli ultimi anni, il ministero dell’Industria ha puntato sull’elaborazione di un quadro normativo esaustivo per il settore minerario e sulle opportunità da offrire agli investitori. (Res)