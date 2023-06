Emirati: compagnia Masdar firma accordo con il ministero dell’Energia del Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Masdar, specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato ieri la stipula di un accordo con il ministero dell’Energia, con il Fondo di investimento per lo sviluppo e con il Fondo sovrano del Kazakhstan Samruk-Kazyna. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che l’accordo prevede la realizzazione di un impianto eolico in Kazakhstan, con un sistema di accumulo e stoccaggio dell’energia, che contribuirà agli sforzi del Paese per soddisfare metà del fabbisogno nazionale con fonti rinnovabili entro il 2030. L’accordo è stato firmato alla presenza del ministro dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati, Suhail bin Mohammed al Mazrouei. Il Kazakhstan è un mercato strategico per la compagnia Masdar, fondata nel 2006, che negli ultimi anni vi ha investito in misura crescente. “Gli Emirati e Masdar sono orgogliosi di sostenere il Kazakhstan nel raggiungimento dei suoi obiettivi nel settore delle energie rinnovabili”, ha spiegato Al Mazrouei, secondo il quale l’accordo “rifornirà le abitazioni di elettricità e ridurrà le emissioni” di gas serra. Astana, infatti, ha fissato l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2060, passando per la tappa intermedia della produzione del 50 per cento dell’energia elettrica sul mercato interno da fonti rinnovabili. (Res)