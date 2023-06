Usa-India: Blinken interviene a evento del consiglio imprenditoriale bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è intervenuto all'India Idea Summit, un evento organizzato a Washington dal Consiglio imprenditoriale Usa-India. Il segretario ha sottolineato l'importanza della imminente visita negli Stati Uniti del primo ministro indiano Narendra Modi, in programma dal 21 al 24 giugno, che ha definito "storica": Blinken ha fatto riferimento alle dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden, secondo cui quella tra i due Paesi è "una relazione che definirà" il XXI secolo. Il segretario ha sottolineato che lo scorso anno l'interscambio commerciale ha raggiunto la cifra record di 191 miliardi di dollari, rendendo gli Stati Uniti il primo partner di scambi dell'India; le imprese statunitensi - ha ricordato Blinken - hanno investito in quel Paese 54 miliardi di dollari, e le aziende indiane hanno investito oltre 40 miliardi in settori dell'economia statunitense quali l'It, la farmaceutica e altri. "Assieme aiutiamo a dar forma alle innovazioni del futuro, ma (...) soprattutto - e questo è cruciale - alle norme, agli standard, alle regole che le governano", ha dichiarato il segretario. (segue) (Was)