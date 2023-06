Usa-India: Blinken interviene a evento del consiglio imprenditoriale bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Modi offrirà a entrambi i Paesi l’occasione di “concentrarsi sull’intensificazione del rapporto di cooperazione” e normalmente “si scelgono alcuni temi ai quali dare priorità”, ha detto Jaishankar, senza rivelare dettagli dell’agenda del premier, ancora in via di definizione. Per ora è stato comunicato ufficialmente che il primo ministro dell’India sarà ospite di una cena di Stato alla Casa Bianca il 22 maggio e che è stato invitato a parlare al Congresso in seduta congiunta. Il giorno successivo, sempre a Washington, Modi incontrerà importanti imprenditori e una rappresentanza della comunità indiana. Tra i temi industriali potrebbe esserci anche quello della produzione in India dei motori General Electric per aerei F-414. La sera del 23 Modi dovrebbe partire alla volta dell’Egitto, dove è stato invitato dal presidente Abdel Fattah Al Sisi. (Was)