Medio Oriente: presidente Autorità palestinese Abbas arriva in Cina per visita ufficiale

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, è giunto oggi in Cina per una visita ufficiale della durata di tre giorni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Durante la sua visita, Abbas incontrerà il presidente della Cina, Xi Jinping, con il quale discuterà del rafforzamento delle relazioni bilaterali e degli ultimi sviluppi relativi alla “questione palestinese”, oltre che di diverse tematiche di interesse comune. Sono previsti, inoltre, colloqui con i principali rappresentanti delle autorità cinesi. Fanno parte della delegazione che accompagna Abbas il vice primo ministro, Ziyad Abu Amr, il ministro degli Esteri, Riad al Maliki, il presidente del consiglio di amministrazione del Fondo di investimento palestinese, Mohammed Mustafa, due consiglieri del presidente dell’Anp, Mahmoud al Habash e Majdi al Khalidi, e l’ambasciatore della Palestina in Cina, Fariz Mahdawi. (Res)