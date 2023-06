Serbia: eurodeputati Bilcik e Nemec, "profonda polarizzazione" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia c'è una "profonda polarizzazione" e una reciproca sfiducia tra l'opposizione e le autorità governative. Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta l'eurodeputato e relatore per la Serbia al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, e il membro del Parlamento europeo della commissione per la stabilizzazione e l'adesione all'Unione europea, Matjaz Nemec, dopo la visita di due giorni a Belgrado dei giorni scorsi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Bilcik e Nemec hanno quindi sottolineato che è "fondamentale" ascoltare i cittadini che scendono in strada in queste settimane a protestare contro la violenza e, hanno aggiunto, "agire di conseguenza". "Questo è il momento in cui le differenze e le divisioni politiche devono essere messe da parte. E' necessario prevenire la violenza e fermare l'incitamento all'odio", hanno sottolineato i due. Per quanto riguarda le ultime tensioni in Kosovo, i rappresentanti europei hanno dichiarato che "l'unica via percorribile è il dialogo pacifico".(Seb)