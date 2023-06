Difesa: celebrazioni per il 209mo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Oggi siamo qui per dire grazie a chi serve lo Stato. Per festeggiare chi ha fatto grande l’Arma e continua a farlo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della cerimonia per il 209mo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia, svolta nella Caserma “Salvo D’Acquisto”, a Roma, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale corpo d'armata Teo Luzi, autorità civili, militari e religiose, come riferisce un comunicato. Nel suo intervento Crosetto, sottolineando che tutte le Forze Armate sono presidio di democrazia e libertà, ha evidenziato che i Carabinieri affiancano ai compiti militari quelli civili. “Lo fanno combattendo la grande criminalità” ha detto il ministro, citando l’arresto di Matteo Messina Denaro, e ha poi aggiunto: “Lo stesso Carabiniere che combatte contro Messina Denaro dopo due mesi porta sulle spalle qualcuno estratto da una casa alluvionata in Emilia-Romagna, oppure è impegnato in Iraq, Libano o Kosovo a formare le Forze di polizia di Paesi che hanno bisogno di ricostituire una forza che gli consenta di ripartire con la democrazia e la libertà. I carabinieri sono la faccia affidabile dell’Italia che non teme confronti. Oggi celebriamo una colonna portante dello Stato e della nostra identità”. (segue) (Com)