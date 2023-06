Serbia: ministro Difesa, livello prontezza esercito resta elevato ma Kosovo è tema per diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il massimo livello di prontezza delle forze armate serbe è ancora in vigore ma il Kosovo è un argomento per la diplomazia. Lo ha detto il ministro della Difesa di Belgrado, Milos Vucevic, sulla base delle valutazioni quotidiane sulla sicurezza nel Paese. "E' la terza volta negli ultimi otto-nove mesi che le forze armate serbe hanno questo livello di prontezza in relazione alla situazione in Kosovo", ha precisato Vucevic, aggiungendo però che "tutte le questioni riguardanti il Kosovo dovrebbero rimanere argomento di colloqui e discussioni diplomatiche e non di azioni militari". "Penso che la questione sia principalmente un lavoro per i politici. L'esercito è lì come ultima barriera di protezione per i nostri cittadini", ha aggiunto il ministro. Vucevic ha quindi sostenuto che una Serbia stabile "non conviene ai centri di potere" e "alcuni tra coloro che riconoscono l'indipendenza del Kosovo si rallegrano di questa nostra disgrazia". (Seb)