Kosovo: ministra Esteri, aperti a possibilità nuove elezioni nel nord del Paese

- Le autorità del Kosovo sono aperte alla possibilità di nuove elezioni nei quattro comuni a maggioranza serba del nord del Paese, a seguito di disordini delle ultime settimane. Lo ha detto la ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla-Schwarz, affermando al contempo come sia necessario intraprendere prima "altri passi. Gervalla-Schwarz, parlando dopo aver incontrato il ministro degli Esteri ceco a Praga, ha detto che la fine delle violenze è la prima condizione per considerare nuove elezioni nel nord del Kosovo. "Sì, siamo aperti alle elezioni in quei quattro comuni, ma per avere nuove elezioni abbiamo bisogno di passaggi intermedi", ha detto. Secondo la ministra, il Kosovo ha anche bisogno di "un impegno da parte della Serbia a non minacciare più i cittadini serbi del Kosovo perchè non partecipino alle elezioni". (Alt)