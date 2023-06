Serbia-Kosovo: Vucic a colloquio con Lajcak ed Escobar, ora che Pristina adempia ai suoi obblighi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ora che il Kosovo adempia ai suoi obblighi in conformità con l'Accordo di Bruxelles. Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo l'incontro di ieri sera con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. Secondo i media locali, all'incontro erano presenti anche il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia Emanuele Giaufret e l'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill. Vucic ha aggiunto di "voler credere" che la parte della comunità internazionale che ha la maggiore influenza sul Kosovo, "abbia anche i meccanismi che possono portare alla realizzazione finale degli obblighi che Pristina ha accettato e firmato più di un decennio fa, soprattutto alla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in conformità con l'Accordo di Bruxelles". Lajcak ed Escobar arrivavano proprio da Pristina, dove hanno incontrato il premier kosovaro Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani. Lajcak a seguito dei colloqui ha sottolineato di essere "profondamente preoccupato" per la situazione nel nord del Kosovo. "Chiediamo un'immediata riduzione dell'escalation, elezioni anticipate nei comuni del nord con la partecipazione dei rappresentanti serbi e il ritorno al dialogo sulla normalizzazione", ha affermato il rappresentante speciale. Escobar da parte sua ha dichiarato che il primo ministro di Pristina, "ha 48 ore per rispondere alle richieste di Ue e Usa". (Seb)