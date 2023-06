Kosovo: Osmani apre a nuove elezioni nei comuni del nord a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in un’intervista ripresa dalla stampa kosovara ha aperto alla possibilità di indire nuove elezioni nei quattro comuni settentrionali a maggioranza serba. Tuttavia, secondo Osmani, è necessario che almeno il 20 per cento degli elettori firmi una petizione a riguardo. “È la soluzione più democratica per indire le elezioni, in questo modo garantiamo la partecipazione dei serbi. La richiesta dovrebbe arrivare proprio da loro, dai cittadini”, ha affermato la presidente kosovara. Prima di poter annunciare una nuova chiamata alle urne, Osmani ha chiarito che Pristina ha bisogno di garanzie da parte della comunità internazionale sul fatto che Belgrado non interferirà in alcun modo sul processo elettorale.(Alt)