Kosovo: Cesa incontra ambasciatrice Haxhitasim, impegno Italia a sostegno Balcani occidentali è priorità strategica

- Oggi il presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato - insieme al presidente della delegazione italiana dell'Ince, Salvatore Caiata -, ha incontrato l’ambasciatrice del Kosovo, Lendita Haxhitasim. Nel corso dell’incontro, Cesa ha ribadito l’impegno italiano a sostegno della regione dei Balcani occidentali che è una priorità strategica del nostro Paese. “Siamo il primo contributore alla missione della Nato Kfor, con oltre 800 uomini impegnati sul terreno – ha evidenziato Cesa -. Inoltre, dal 10 ottobre 2022, l’Italia detiene il comando della missione con il generale Angelo Ristuccia (ComKfor) che svolge un ruolo cruciale in Kosovo per mantenere la pace e la stabilità della regione”. Il 20 maggio scorso, a margine della sessione primaverile dell’Assemblea parlamentare Nato, “la nostra delegazione – ha ricordato Cesa – si è confrontata con quella kosovara e con il presidente Driton Hyseni che ha ribadito le aspirazioni del paese ad entrare nelle istituzioni euroatlantiche”. “Per quanto riguarda la Nato, la delegazione ha chiesto il sostegno dell’Italia affinché lo status del Kosovo venga elevato da Paese osservatore a Paese associato”, ha sottolineato ancora Cesa che, infine, ha assicurato l’appoggio dell’Italia alle richieste del Kosovo nelle sedi internazionali e ha espresso preoccupazione per i fatti della scorsa settimana e per quello che sta accadendo in questa area dei Balcani, dove la tensione, purtroppo, sta salendo. (Com)