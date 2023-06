© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha avuto un colloquio con l’omologa slovena, Natasa Pirc Musar, “sui recenti sviluppi, il prossimo processo di Brdo-Brijuni e la sua prossima visita in Kosovo. “Insieme ci battiamo per una più stretta cooperazione, la pace, la stabilità e una solida attuazione dell’agenda delle donne, della pace e della sicurezza”, ha scritto Osmani in un messaggio su Twitter. (Alt)